Nuno Mendes, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a goleada frente ao Luxemburgo (6-0), numa partida da segunda jornada do grupo J da fase de apuramento para o Euro 2024:



«Fizemos um jogo muito bom. Entrámos muito bem, fizemos golos cedo e o que o mister nos pediu. Executámos o que tínhamos feito no treino. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. No início da segunda parte estivemos aquém, mas reagimos bem e marcámos mais dois golos.



Lufada de ar fresco? Há um novo ambiente. Mas estamos sempre focados, queremos dar o máximo nos treinos e captar o que o mister nos diz. É uma nova era e temos de estar todos concentrados para ajudar o mister.»