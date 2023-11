Matheus Nunes não participou no último treino da seleção portuguesa antes do duelo com o Liechtenstein enquanto Raphael Guerreiro fez apenas trabalho de ginásio.



O médio do Manchester City apresentou queixas musculares após o apronto de terça-feira e está em dúvida para os dois últimos jogos de Portugal na fase de apuramento para o Euro 2024. Por sua vez, o lateral-esquerdo do Bayern voltou a fazer trabalho de recuperação e não esteve às ordens de Roberto Martínez.



O selecionador nacional contou com 19 jogadores de campo, além dos três guarda-redes, José Sá, Diogo Costa e Rui Patrício.



Portugal viaja para Zurique, Suíça, ao início da tarde desta quarta-feira e às 18h30, Roberto Martínez e um jogador vão fazer a antevisão ao encontro.



Já apurada para o Euro 2024, a seleção nacional tem duelo agendado com o Liechtenstein para quinta-feira, às 19h45.