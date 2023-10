Toti Gomes foi o jogador «riscado» por Roberto Mártinez e fica de fora do jogo de Portugal contra a Eslováquia que pode garantir o apuramento luso para o Campeonato da Europa do próximo ano.



Com apenas 23 dos 24 convocados a poderem ser inscritos na ficha de jogo da UEFA, o defesa dos Wolves acabou por cair das opções do selecionador nacional. Convocado pela terceira vez, Toti Gomes ainda procura a estreia pela seleção AA de Portugal.



Lembre-se que Portugal pode assegurar a presença no Euro 2024 em caso de vitória. O empate pode ser suficiente se o Luxemburgo perder na visita à Islândia.

Após seis jornadas, a seleção nacional continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com dez, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.