Francisco Conceição está a ter um ano pleno de marcas fortes na curta carreira. Aos 18 anos já joga na equipa principal do FC Porto e, agora, estreou-se também a marcar pela Seleção de Sub-21 no Campeonato da Europa, tornando-se inclusive no português mais jovem a marcar nesta competição.

«Foi uma exibição muito boa e um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Conseguimos uma excelente vitória, que é inteiramente justa por aquilo que fizemos nas duas partes, e demonstrar em todos os jogos a nossa qualidade. Penso que merecemos esta passagem aos quartos de final», começou por destacar o jogador do FC Porto no final do jogo.

Portugal qualificou-se com distinção para os quartos de final, com três vitórias, sem um único golo consentido. «O trabalho em equipa fez com que conseguíssemos estas três vitórias sem sofrer golos. Todos juntos demonstrámos que somos muito fortes. A partir de agora, o nosso objetivo é ir jogo a jogo e pensar no que podemos fazer para ultrapassar o próximo adversário. Não adianta estarmos a pensar mais à frente se não conseguirmos vencer o jogo seguinte», comentou.

Quanto ao histórico golo marcado à Suíça. «Ser o mais jovem a marcar deixa-me muito orgulhoso, mas não penso muito nisso. Prefiro realçar o trabalho de toda a equipa nestes três jogos e a passagem à próxima fase», referiu ainda.