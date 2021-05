André Silva chega a seleção super-motivado depois de se ter destacado com um dos melhores marcadores das ligas europeias, com um total de 29 golos ao serviço do Eintracht Frankfurt. O avançado deu conta do bom ambiente que se vive na seleção, apesar de ser ainda o primeiro dia do arranque da preparação para a fase final do Euro 2020.

«Acabámos de chegar, alguns jogadores ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, mas do que pude encontra é um ambiente sempre bom. Já estou na seleção há cinco anos e sempre me senti bem, sempre senti que o ambiente era bom. Acho que a equipa está animada, motivada e pronta para os treinos», começou por destacar, em conferência de imprensa, a partir da Cidade do Futebol.

André Silva realizou uma das melhores temporadas da sua carreira, com muitos golos na Bundesliga. O que levantou a dúvida: será o avançado capaz de igualar a média de um golo por jogo também na Seleção Nacional?

«Pela estatística anterior é um bocado complicado. Tenho 16 golos em 38 jogos [na seleção] e o Europeu é um bocado difícil. A única coisa que posso prometer é que venho motivado e confiante pela época que fiz, algo de que me orgulho e que me dá maior confiança e motivação para ajudar a seleção.»