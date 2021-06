Cristiano Ronaldo manifestou-se confiante para a estreia de Portugal frente à Hungria e garantiu que o aso positivo de covid-19 de João canelo não abalou o grupo.

«Sinto-me confortável a jogar na frente como sempre, na esquerda, na direita, no meio, atrás, onde for melhor para ajudar a equipa a ganhar. Para mim a posição não é importante. Importante é a equipa ganhar. Qualquer posição me vai bem, o importante é ganhar e ajudar a seleção», começou por destacar.

Este será o quinto campeonato da Europa de Cristiano Ronaldo, um recorde inédito na competição. «Além do recorde, que não me deixa efusivo, é um bom recorde, mas um melhor recorde era ganhar duas vezes seguidas o Europeu. A equipa está bastante bem, temos trabalhado bem desde do dia 27. A equipa está bem, preparada, o que mais desejo é que amanhã. Que possamos entrar com o pé direito. Sabemos que vamos jogar com uma boa equipa, que vai ter o público a seu favor, mas o mais bonito é ter pessoas no estádio. Queremos desfrutar desta situação, a equipa está preparada», prosseguiu.

A preparação para o primeiro jogo ficou abalada pelo caso positivo de João Cancelo, mas Ronaldo garante que os jogadores estão com o foco no jogo. «Não julgo que seja um fator importante neste momento. Quanto mais nos focarmos em algo, a concentração vira-se para aí. Foi uma pena o João ter dado positivo, mas nem falamos do covid. É um tema que já cansa toda a gente, não só os jogadores, mas a população mundial. Esta equipa está concentrada no jogo. Vai ser o primeiro Europeu de muitos jogadores, nada abala esta seleção. Nem temos falado sequer disso», comentou ainda.

