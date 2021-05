Fernando Santos justificou a chamada de Pedro Gonçalves para a fase final do Euro2020 com a «qualidade» que o jogador do Sporting revelou ao longo da temporada.

«Não o tendo visto em contexto de Seleção, tenho todas as informações necessárias do Pedro e também do Rui [Jorge]. Todas as informações que eu precisava, também as tenho comigo», começou por destacar.

O selecionador explicou depois que o médio goleador já tinha entrado nas contas da convocatória anterior, mas acabou por ficar de fora. «Ao contrário do que aconteceu na última convocatória, nessa entendi que não era a altura certa e também tendo em conta por tudo o que fez. Está aqui pela qualidade que tem, obviamente», acrescentou, referindo que desde essa última convocatória que o melhor marcador desta edição da Liga estava na lista de possíveis opções. «O jogo da noite de ontem [n.d.r.: no qual Pedro Gonçalves fez um hat-trick] não teve influência nenhuma para a convocatória do Pedro», assegurou.

Habitualmente usado no Sporting num dos lados do ataque, Fernando Santos disse que procurou que cada jogador que leva para aquela posição tivesse características distintas. «Acho que estão lá quatro, mas não vejo nenhum igual», disse, referindo-se também a Rafa, Guedes e Diogo Jota. «E foi isso que me levou à convocatória. Dos quatro, cada um tem características diferentes. Uma das nossas regras, como prioridade, foi toda a qualidade dos jogadores e também o carácter. E, depois, ter jogadores diferenciados. Se olharmos para aqui, o Jota, o Rafa, o Guedes e o Pedro não são jogadores com características iguais. Uns são mais médios-avançados, outros são mais avançados, outros mais de profundidade, outros com características mais fortes, outros defendem melhor o corredor. Até os três homens da frente são jogadores completamente distintos», rematou, referindo-se a Ronaldo, André Silva e João Félix.

(artigo atualizado)