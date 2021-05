Os treinos na Seleção Nacional vão começar a apertar quando falta pouco mais de um mês para o arranque do Euro2020, com muitos jogadores à procura da melhor forma e a mostrarem ao seleccionador que podem ser uma mais-valia. A forte concorrência obriga a aplicação máxima nos treinos, mas Nuno Mendes garantiu, na uma linguagem própria de um jovem, que ainda não «bateu» em ninguém.

«Não sou um jogador que dê muita fruta. Às vezes é bom também, mas ainda não dei nenhum pau a ninguém», atirou sorridente no decorrer de mais uma conferência de imprensa na Cidade do Futebol.

Nuno Mendes está a viver uma verdadeira época de sonho. Foi campeão pelo Sporting e agora tem a oportunidade de jogar uma fase final de um Campeonato da Europa. «Em princípio para mim é uma época de sonho, tenho realizado muitos sonhos, isso tem-me ajudado ao máximo na minha carreira. Ainda é curta, mas vou continuar a trabalhar no máximo para que esses sonhos se realizem», contou.

Uma época desgastante, com muitos jogos nas pernas, mas Nuno Mendes conta que se sentiu revigorado quando viu o seu nome nos eleitos para o Europeu. «Foram muitos jogos, mas a partir do momento em que és chamado para a seleção, as energias voltam ao máximo. Sou jovem, tenho muito para dar, isso é que conta para mim», ccomentou ainda.