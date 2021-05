Nuno Mendes vai contar com forte concorrência na Seleção Nacional, uma vez que Raphael Guerreiro, campeão da Europa, é o «dono» do lugar. O lateral do Sporting não escondeu a sua admiração pelo companheiro do Borussia Dortmund e revela que tem estado a aprender com ele.

«O Raphael é um grande jogador, é por isso está aqui. Tem passado muitas ideias para mim, não só ele, mas também os outros colegas. Quero aproveitar este momento para evoluir ao máximo», começou por contar em conferência de imprensa.

Nuno Mendes conta ainda que caberá ao selecionador tomar decisões, mas nesta altura está apenas focado em absorver informação e continuar a evoluir. «O Raphael joga no Dortmund e isso demonstra a qualidade que tem. Já foi campeão em 2016, é um grande jogador, tenho aprendido muito com ele. Joga tanto com o pé esquerdo, como com o direito e ocupa várias posições em campo», destacou ainda sobre o seu mais direto concorrente.