João Palhinha é um jogador com os pés bem assentes na terra. O jovem médio considera que a sua presença na faz final do Euro2020 é um passo natural no seu percurso, mas não se coloca em bicos de pés. Para o jovem médio estar neste grupo já é um «privilégio» e «uma valorização tremenda».

O médio foi campeão pelo Sporting e foi um dos jogadores da seleção mais utilizados ao longo da época, mas não considera que parte em vantagem em relação aos companheiros de posição. «Felizmente fiz uma época muito regular, fiz muitos jogos. Fiz muito jogos, mas o mister conhece melhor os outros, o próprio Danilo e o Rúben Neves que já são jogadores que estão muito habituados a estar neste espaço. O mister conhece-os bem, não é por ter mais ou menos tempo e jogos que o mister confia neles. Temos todos qualidade», destacou o jogador do Sporting em conferência de imprensa.

Palhinha fala da possível titularidade com a mesma naturalidade com que encarou esta convocatória. «Sempre me foquei muito no meu trabalho. Tinha a noção e consciência que se mantivesse o nível isto provavelmente aconteceria. Isto também reflete a época, tanto a nível coletivo como individual que fiz. Conquistar títulos é sempre marcante. Sempre acreditei que podia chegar a este espaço. Tenho evoluído sempre, mesmo quando estive emprestado. Moreirense, Belenenses, Braga. Esta época foi, não digo de afirmação porque já me tinha afirmado, mas quando conquistamos algo, é sempre marcante e penso que isto também se deve a essa chamada», destacou.

Palhinha já tinha somado duas internacionalizações, mas esta será a sua primeira fase final de uma grande competição. «Obviamente que sonhei desde que percebi que tinha sido chamado. São emoções que só quem está lá dentro pode descrever. É algo marcante da nossa via, podermos estar a representar o país, só os melhores é que estão lá dentro. Dou muito valor a isso, dou valor a poder estar aqui. É uma montra que todos os jogadores do mundo pretendem alcançar. É uma valorização tremenda só o facto de estar aqui. É de facto muito gratificante, muito bom», comentou ainda.