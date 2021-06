Rui Silva, guarda-redes da seleção nacional, que se estreou nesta noite pela equipa, em declarações à RTP3 após a vitória de Portugal sobre Israel por 4-0:

«A primeira internacionalização é muito marcante, estou muito satisfeito por representar o país, ainda para mais com a vitória. Recebi a notícia com alegria, não estava à espera. O processo foi no balneário, quando o mister deu o onze. Estou muito feliz. O importante é dar continuidade ao trabalho.»