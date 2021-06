Em dia de Bélgica-Portugal, o Vitória de Guimarães foi aos arquivos para recordar uma espetacular «trivela» de Ricardo Quaresma aos diabos vermelhos em março de 2007.

Foi num jogo de qualificação para o Euro2008, no Estádio de Alvalade, em que Portugal acabou por golear por 4-0. O atual jogador do Vitória marcou o terceiro golo, com a tal «trivelada», num jogo em que Nuno Gomes e Cristiano Ronaldo, este por duas vezes, também fizeram o gosto ao pé.

Um «souvenir» em forma de amuleto que o Vitória encontrou para desejar «boa sorte» à Seleção Nacional para o jogo de logo à noite.