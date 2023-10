Bruno Fernandes em declarações à RTP, depois da vitória de Portugal sobre a Eslováquia (3-2), esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, no jogo que permitiu a qualificação antecipada para a fase final do Euro2024:

Qualificação para mais uma fase final?

- Disse na antevisão que ainda não tínhamos sofrido golos, queríamos continuar assim, mas na segunda parte não fomos tão organizados com bola. Também há que dar mérito ao nosso adversário que fez dois bons golos. Também podíamos ter marcado mais golos, mas o principal está feito, estamos em mais uma fase final.

Ainda faltam três jogos, foi uma qualificação tranquila?

- Tranquila? Não foi assim tanto. Nós tornámos os jogos fáceis pela qualidade. Fomos muito competentes. Vai haver muita gente a dizer que os adversários eram fáceis, mas todas as seleções colocaram-nos problemas. Mesmo com o Luxemburgo foi complicado, nós é que tornámos fácil porque fomos competentes.

Duas assistências? Mais uma para Cristiano Ronaldo?

- O Cristiano é fácil de assistir, toda a gente sabe que é um jogador diferenciado, tem um faro especial dentro da área, pode causar muitos problemas. A cumplicidade com o Ronaldo sempre existiu, não só aqui na seleção, mas também no Manchester United. Ele sabe quando eu tenho a bola que pode ficar tranquilo que ela vai lá chegar.