A Seleção Nacional vai defrontar a Suécia e a Eslovénia no último estágio de preparação para o Euro2024 e Bruno Fernandes, em conferência de imprensa, falou das expetativas e ambições dos internacionais portugueses.

São dois jogos importantes na preparação para o Euro2024?

- Todos os estágios são importantes. Fizemos uma qualificação espetacular, mas sabemos que há sempre pontos a melhorar. Temos três jogos antes do Europeu para afinar tudo da melhor forma positiva. O nosso objetivo começou no primeiro estágio com Roberto Martínez, assim que começou a qualificação, começa o nosso objetivo. Depois temos dado passos para o objetivo final, que é chegar o mais longe possível no Europeu. Queremos manter o mesmo nível da fase de qualificação e até elevá-lo no Europeu.

Os jogadores vão chegar ao Europeu com muitos minutos nas pernas. Que pensa deste modo de gestão do selecionador que dividiu os jogadores em grupos?

- O míster falou com vários jogadores, explicou o porquê desta escolha, até porque estamos numa fase da época em que os jogadores ainda têm muitos jogos para fazer. É muito inteligente da parte do míster tentar gerir ao máximo o grupo, até porque existe o risco de lesões. A intensidade dos jogos é muito elevada, o staff e o treinador reuniram todas as informações para saber quem tem mais minutos, que está mais desgastado, para podermos encarar estes dois jogos neste estágio.

Vem de um jogo muito intensa na Taça de Inglaterra. É fácil mudar agora o chip para a seleção?

- Vir à seleção é sempre um orgulho enorme para mim, como jogador, é o ponto mais alto da carreira, não existe mais nada que não seja representar o país e o nosso povo. É muito fácil desligar do clube e ligar imediatamente na seleção, o contrário igualmente. Estamos habituados nestas rotinas, começamos a ganhar hábitos de ligar e desligar. Procuramos assimilar as ideias do míster aqui e quando voltamos para o clube, fazemos o mesmo.

O Manchester United tem estado a fazer uma temporada aquém das expetativas, mas o Bruno está a marcar mais golos na Seleção. O que mudou com Roberto Martínez?

- Se olharmos às duas vertentes, sempre tive números altos. Isso tem influenciado, agora marco menos no clube e mais na seleção, jogo numa posição mais avançado e tenho essa responsabilidade de fazer golos e assistências. Foi o melhor apuramento que tive, mas também o da Seleção. Faz com que o melhor de mim venha ao de cima. No Manchester United coletivamente não tem sido conseguido, sei que tenho capacidade para mais e melhor. Mas não estou preocupado, o meu empenho e dedicação está sempre no máximo. Fico tranquilo sabendo que a qualidade pode sempre melhorar.