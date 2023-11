Bruno Fernandes está a ser cobiçado pelos principais clubes da Arábia Saudita, mas o internacional português, apesar de lisonjeado, diz que, nesta altura está apenas focado na Seleção Nacional e no Manchester United.

«Ser cobiçado é sempre bom, independentemente da Liga ou do clube. Mas o meu foco está na Seleção e no Manchester United, estou feliz onde estou. Na Seleção vivemos um momento muito bom, no Manchester United não começámos como queríamos, mas não penso a longo prazo», destacou o jogador em conferência de imprensa, na véspera do jogo com a Islândia.

Além disso, Bruno Fernandes garante que não dá valor aos rumores de mercado. «Não olho muito para os rumores de mercado, são coisas que nunca quis. Até ao momento em que me chega algo concreto, não ligo ao que vejo. Hoje é muito fácil chegarem rumores de mercado à imprensa. Prefiro estar focado nos meus objetivos», destacou ainda.