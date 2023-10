Diogo Costa chegou à baliza de Portugal há dois anos, «roubou» o lugar a Rui Patrício e nunca mais o largou. Roberto Martínez já deixou claro que, na seleção, o guarda-redes do FC Porto «é o número um». Um motivo de orgulho para o jogador de 24 anos que, nas suas palavras, nunca esquece os companheiros de posição.

«É um motivo de grande orgulho, mas também uma grande responsabilidade. No campo vou estar a representar nós os três, o Rui [Patrício], o Zé [Sá] e eu. Tenho um enorme respeito por eles e trabalho por eles também, mas o mais importante é ajudar a equipa da melhor maneira», comentou Diogo Costa, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

Antes de Diogo Costa, a baliza era de Rui Patrício, o guarda-redes mais internacional de Portugal, com 107 jogos realizados com as quinas ao peito. «Muito sinceramente, o que me foco neste momento é no objetivo deste jogo. Individualmente, é trabalhar, para poder estar cada dia sempre melhor e enfrentar todo os dias como um desafio», comentou.

Por falar em desafios, Portugal vai voltar a defrontar a Eslováquia, a seleção que nesta fase de qualificação mais dificultou a vida à equipa de Roberto Martínez que, em Bratislava, venceu apenas por 1-0. «Muito sinceramente, acho que se vai apresentar igual, é uma equipa que está motivada para tentar o apuramento. O jogo lá foi um jogo complicado, sinceramente esperamos o mesmo, dentro dos objetivos do míster, do sistema e outros parâmetros que temos que ver para podemos melhorar e fazer um bom jogo contra eles», referiu.

Diogo Costa tem 24 anos e em 2030, ano em que Portugal vai receber o Mundial2030, a par de Espanha e Marrocos, já terá 31 anos, mas espera continuar a defender a baliza de Portugal. «Claro que sim, é a nossa casa, é sempre mais um motivo de motivação extra, podermos jogar e representar o nosso país», destacou ainda.