João Palhinha assume que não é fácil gerir a condição física depois de uma época exigente, mas por outro lado, também garante que ninguém vai deixar de «meter o pé» nos três jogos de preparação que a Seleção nacional vai realizar até ao início da fase final do Euro2024.

João Palhinha chega a esta fase final depois de ter acumulado quase quarenta jogos (39) pelo Fulham, mas diz que o selecionador Roberto Martínez tem isso em conta e tem tido a preocupação de gerir a disponibilidade física de cada atleta.

«Já falei sobre esse tema, como a quantidade e o excesso de jogos torna difícil de gerir. Nesse caso, penso que mister geriu bem. Ainda tive oito dias de descanso depois de acabar o campeonato em Inglaterra. Deu para estar com a família e descansar. Se é suficiente ou não, não sei, mas o mister Martinez soube dar esse espaço à maior parte dos jogadores. Há jogadores que vão chegar mais tarde. Esta mentalidade ajuda-nos achegar mais frescos ao Europeu», destacou.

A «dura lesão de Otávio», na final da Taça da Arábia Saudita, pode ser um exemplo que pode vir a inibir os jogadores de colocar o pé em lances mais apertados, mas João Palhinha garante que, quando começa um jogo, ninguém pensa nisso. «Eu meto o pé sempre. Se não meter o pé, não sou eu. Tanto eu como os meus colegas, apesar de serem jogos amigáveis, ninguém vai estar a pensar nas consequências que uma entrada mais dura possa ter. Começando o jogo, fica tudo para trás», garantiu.

O primeiro teste para o Euro2024 é já esta terça-feira, frente à Finlândia, no Estádio de Alvalade, apenas com dois treinos de preparação. «Apesar deste curto tempo e a maior parte dos jogadores só terem chegarem ontem, houve um grupo seis ou sete que começou mais cedo, além disso, a maior parte do grupo fez a qualificação e já sabe como jogamos. Acho que a malta vai dar uma excelente resposta», destacou ainda.