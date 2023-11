Roberto Martínez perdeu cinco jogadores da convocatória original para os dois últimos jogos da fase de qualificação para o Euro2024, quatro por motivos físicos, mais um por motivos pessoais, mas o selecionador considera que isso é «normal» nos estágios de novembro, numa altura em que os jogadores estão envolvidos em muitas competições.

Desde que anunciou a convocatória de 26 jogadores, saíram do grupo, por problemas físicos, Pepe, Nélson Semedo, Rafael Leão e ainda Matheus Nunes, além de Diogo Dalot, que também foi dispensado por motivos pessoais. Para colmatar esta ausências, Martínez chamou apenas mais dois jogadores João Mário, lateral do FC Porto, e Raphael Guerreiro, lateral do Bayern Munique que falhou os últimos dois treinos.

«O motivo diretamente, não há, mas é o futebol internacional. Nos estágios de novembro, normalmente acontece isto. Há muitos jogos, os jogadores estão envolvidos em muitas competições e é normal. Nós tivemos 33 jogadores nos últimos quatro estágios que estavam preparados para jogar. É parte de um problema internacional, não é um problema nosso. Gostei muito do comportamento dos jogadores nos treinos, estamos preparados», comentou.

Um jogo que vai atrair muitos emigrantes, não só os que vivem no Liechtenstein, mas os que também vêm da vizinha Suíça, muitos deles com a ambição de ver Cristiano Ronaldo em ação, mas o selecionador não deu garantias que o jogador do Al Nassr vá jogar de início esta quinta-feira.

«Para nós é muito importante preparar o jogo com uma clareza que temos apenas quatro jogos até ao Europeu. É um jogo muito importante. Tal como no jogo no Luxemburgo, sabemos que os adeptos gostam muito da seleção e temos todos os jogadores preparados. Agora, dizer se o Cristiano vai jogar ou não, para mim, não é importante- Ele está preparado, trabalhou muito bem nos últimos dias, mas temos 23 jogadores para os dois jogos e, obviamente, terá minutos», destacou ainda Roberto Martínez.