Portugal pode garantir a qualificação para a fase final do Euro2024 já no próximo jogo com a Eslováquia, ainda antes de defrontar a Bósnia. Em caso de sucesso, o selecionador poderá depois procurar uma qualificação imaculada, como aliás já conseguiu ao serviço da Bélgica (qualificação para o Mundial2022), ou abrir espaço na seleção para novos jogadores. O selecionador considera que é possível juntar as duas coisas.

«O objetivo é crescer, melhorar e criar um grupo com um comportamento ganhador. Temos um jogo contra a Eslováquia que é uma equipa muito bem trabalhada, mas, depois temos uma visita à Bósnia, uma equipa que tem um novo treinador, que pode ser um fator de motivação que precisamos de igualar», começou por enunciar.

Em caso de sucesso frente à Eslováquia, vai ser possível abrir espaço para novas experiências na seleção, mas sempre com o intuito de ganhar os próximos jogos. «Agora o nosso objetivo é ganhar o próximo jogo, mas depois é importante experimentar, fazer que a nossa força tática cresça. Fazer isso e continuar a ganhar é o que precisamos», acrescentou.

Portugal defronta a Eslováquia a 13 de outubro, no Estádio do Dragão, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, também às 19h45 de Lisboa.