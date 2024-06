Conferência de imprensa de Roberto Martinez no Estádio de Alvalade depois da vitória de Portugal sobre a Finlândia (4-2), em jogo de preparação para a fase final do Euro2024:

Gostou da dinâmica da equipa? Jogadores como Pedro Neto e Diogo Jota pareceram ainda um pouco abaixo do que podem dar…

- Com certeza, todos os jogadores têm caminhos diferentes. Há jogadores que tiveram cinco dias de férias, outros tiveram só dois, não estão todos ao mesmo nível. O Pedro Neto trabalhou muito bem, todos estão preparados para ajudar a seleção. É para nós importante utilizar todos os jogadores nesta preparação. Para mim foi positivo o Neto ter jogado 45 minutos e o Jota ter também jogado 45 minutos. São jogadores importante para o balneário e para a equipa.

Portugal sofreu sempre dois golos nos últimos três jogos. Preocupado?

O contexto é importante. Nos últimos três jogos experimentamos muitos jogadores novos, experimentamos novas ligações. Nestes jogos é importante dar experiência à nossa linha defensiva, é importante dar minutos. Sofremos nos últimos três jogos, mas em três jogos amigáveis, em três jogos de preparação.

O selecionador da Finlândia disse que Portugal era um dos favoritos para vencer o Euro. Concorda?

Não gosto da palavra favorito. Acho que o Europeu não tem favoritos. Temos uma equipa com grandes jogadores, mas precisamos de crescer. Depois do jogo de hoje, acho que estamos mais fortes. Temos mais dois jogos e, depois, nos três jogos no Europeu Portugal terá de mostrar o seu nível frente às outras três seleções.

Matheus Nunes é parecido com Otávio?

- Os dois jogadores podem fazer o mesmo papel nesta seleção. A razão por que o Matheus veio foi pela capacidade para trazer coisas diferentes para o meio-campo. A energia que ele tem pode ser importante para jogos específicos. O papel que Otávio fez na seleção, o Matheus também pode fazer.

Desde que chegou, o Bruno Fernandes já marcou 8 golos e fez 9 assistências. É o jogador mais influente desta seleção?

- O Bruno Fernandes tem um nível superlativo. É um jogador inteligente, tem muitas valências, mas para nós a mais importante é a inteligência. Sabe quando chegar à frente, quando deve defender com bola, a sua inteligência é fantástica. Quando o Bruno entra no jogo, ficamos mais fortes. É importante o Bruno estar fresco no Europeu, é um jogador muito importante para Portugal.

Portugal teve duas estreias, já falou do Francisco, o que gostou mais do João Neves?

- A personalidade. Foi importante ter o Xico e o João no onze inicial. Mostraram que têm uma personalidade muito grande. O João ajuda os outros a serem melhores durante o jogo. Tem uma grande flexibilidade tática, jogou em duas posições durante o jogo. A seleção precisa de sangue novo, precisa ter a porta aberta e o Xico e o João mostraram porque estão na seleção.

Porque escolheu a Finlândia para este teste? Quais eram os objetivos?

- Era importante por ser uma equipa equilibrada, que pode marcar em muitas situações de ataque. Fizemos mais de 25 remates. Teve um bom período depois do terceiro golo, precisamos de melhorar e relembrar os conceitos defensivos, mas em geral gostei da defesa. Temos de chegar mais fortes ao Europeu. Esse era um dos objetivos paras esta noite.