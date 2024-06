Otávio foi dispensado, Pepe ainda não está pronto, Nélson Semedo está em recuperação, enquanto Rúben Neves e Cristiano Ronaldo chegam mais tarde. Situações diferentes que não preocupam Roberto Martínez que está convencido que todos os jogadores, com exceção de Otávio, estão acima dos oitenta por cento das suas capacidades físicas.

«Faz parte, todos os torneios têm um período em que as lesões acontecem. Estamos a trabalhar com uma equipa técnica muito competente e até ao último dia, que é um dia antes do jogo frente à Chéqia, é um período em que precisamos de trabalhar com os jogadores individualmente, mas de uma forma muito positiva. Se houver lesões, virão outros jogadores. Estou muito contente com a equipa médica e com o trabalho de apoio que temos juntos dos nossos jogadores», começou por destacar o selecionador na véspera do teste com a Finlândia.

A condição física dos jogadores ocupou boa parte da conferência de imprensa, numa altura da época em que muitos jogadores já contam com 50, 60 e até 70 jogos nas pernas.

«A parte física é importante, mas um jogador o que precisa é da parte anímica. Precisa de frescura, desde que não tenha fadiga mental, teremos oportunidade de trabalhar na recuperação. Vamos ter três jogos amigáveis e vamos utilizar os jogadores convenientemente. O importante é a fadiga mental e nesse sentido, os jogadores mostraram uma grande frescura por estarem aqui», comentou.

O selecionador já tinha dito, anteriormente, que quem não estivesse a oitenta por cento das suas capacidades, não iria à seleção. «Estão todos. Há apenas um jogador, que é o Otávio, que não está. Todos os outros estão. Esperamos que estejam todos a cem por cento para o primeiro jogo. Os jogadores têm ritmos diferentes, fizeram épocas exigentes, mas acredito muito no que estes jogadores podem fazer. Estão todos acima dos 80 por cento», disse a sorrir.

Faltam ainda juntar-se ao grupo Rúben Neves e Cristiano Ronaldo que, depois de jogarem a final da Taça da Arábia Saudita, vão ter direito a mais uns dias de férias. «Chegam dia 7, todos os jogadores tiveram sete dias para desligarem e para se prepararem para o Europeu. O Rúben e o Cristiano têm um plano para entrarem no jogo com a Irlanda», destacou ainda.