João Palhinha lamenta a «dura» notícia de Otávio que aponta com um dos jogadores determinantes na qualificação para a fase final do Eurfo2024, mas lembra que Matheus Nunes já conhece o «espaço» da seleção e também tem uma «qualidade tremenda». Mas a grande surpresa para o médio do Fulham foi a forma com que Pepe se apresentou.

As primeiras palavras de Palhinha, em conferência de imprensa, foram para Otávio. «Ainda não tive a oportunidade de estar com o Otávio, nem com o Matheus. Só soube há pouco da ausência do Otávio. É duro para todos, mais para o Otávio. Fez uma magnifica qualificação, é um dos grandes responsáveis por estarmos presentes no Euro2024. É muito duro sofrer uma lesão à última da hora», começou por referir.

Saiu Otávio, regressa Matheus Nunes. «O Matheus conhece bem este espaço, tem uma qualidade tremenda. Apesar de sair um jogador com muita qualidade como o Otávio, chega outro também com muita qualidade como o Matheus. Não tenho dúvidas que o Matheus tem valor para estar aqui», acrescentou.

Pepe também vai falhar o primeiro teste, esta terça-feira, frente à Finlândia, mas, depois de ter falhado a final da Taça de Portugal, o experiente central do FC Porto já treina sem limitações na Cidade do Futebol.

«Todos os jogadores querem saber a receita do Pepe, querem o que é que ele faz para estar da maneira como está. É um exemplo de profissional, dentro da seleção e fora da seleção. Aos 41 anos estar na forma como ele está e vai representar Portugal como se fosse o primeiro Europeu. Parece-me que está bem para jogar, não sei se vai jogar, mas estar bem fisicamente aos 41 anos reflete bem o que é o Pepe para a seleção», comentou ainda.