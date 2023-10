Mais uma fase final! A Seleção Nacional garantiu esta sexta-feira a qualificação para a fase final do Euro2024, a 13.ª consecutiva, juntando Europeus e Mundiais, a 17.ª da história, a primeira com Roberto Martínez ao comando.

Desde o Euro2000 que Portugal tem estado presentes em todas as fases finais, sem falhar uma, mas esta foi, sem dúvida, a mais tranquila de todas.

Uma bonita história que começou a ser escrita em 1966, com o Mundial de Inglaterra, e que prosseguiu, depois, com mais três fases finais nos anos oitenta e noventa– Euro86, Mundial86 e Euro96 – até ao ano de 2000.

Depois de 2000, Portugal esteve em todas as fases finais, com natural destaque para o Euro2016, que terminou, em Paris, com a vitória de Portugal, com o histórico golo de Éder.

O Euro2024 será, assim, o nono Campeonato da Europa para Portugal que, somando oito Campeonatos do Mundo, são já 17 as fases finais com portugueses.

Todas as fases finais de Portugal

Mundial1966 (Inglaterra): terceiro lugar

Euro1984 (França): meias-finais

Mundial1986 (México): fase de grupos

Euro1996 (Inglaterra): quartos de final

Euro2000 (Bélgica e Países Baixos): meias-finais

Mundial2002 (Coreia do Sul e Japão): fase de grupos

Euro2004 (Portugal): finalista vencido

Mundial2006 (Alemanha): meias-finais (quarto lugar)

Euro2008 (Áustria e Suíça): quartos de final

Mundial2010 (África do Sul): oitavos de final

Euro2012 (Ucrânia e Polónia): meias-finais

Mundial2014 (Brasil): fase de grupos

Euro2016 (França): campeão da Europa

Mundial2018 (Rússia): oitavos de final

Euro2020 (onze cidades): oitavos de final

Mundial2022 (Qatar): quartos de final

Euro2024 (Alemanha): de 14 de junho a 14 julho de 2024