O primeiro-ministro Luís Montenegro vai visitar esta quarta-feira a Cidade do Futebol, em Oeiras, para desejar boa sorte à Seleção Nacional para a fase final do Euro2024.

A visita do líder do Governo está marcada para as 17h00 e, no final, o primeiro-ministro fará declarações à comunicação social.

A Seleção Nacional está concentrada na Cidade do Futebol e, depois do jogo desta terça-feira, com a Finlândia, vai realizar ainda mais dois jogos de preparação, antes de partir, no dia 13, rumo a Marienfeld, o quartel-general de Portugal na fase final do Campeonato da Europa que vai decorrer na Alemanha.