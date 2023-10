A Seleção Nacional treinou esta quarta-feira na Cidade do Futebol sob um denso nevoeiro, mas podemos garantir que Roberto Martínez pôde contar com todos os jogadores disponíveis antes da partida para o Porto onde, na sexta-feira, Portugal vai defrontar a Eslováquia, num jogo que pode valer, desde já, o apuramento para a fase final do Euro2024.

Depois das dispensas de Raphael Guerreiro e de Ricardo Horta, sobram um grupo de 24 jogadores, todos em boas condições físicas para o decisivo jogo no Dragão. Nos quinze minutos a que a comunicação social teve acesso, os três guarda-redes - Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá – fizeram trabalho específico, já sem a companhia de Gonçalo Ribeiro, guarda-redes dos sub-19 do FC Porto que, nos últimos dias trabalhou com os convocados de Roberto Martínez.

Os restantes jogadores, sob o comando do selecionador, realizaram o aquecimento, sempre com a bola presente nos vários exercícios realizados, numa sessão com visibilidade muito reduzida, mesmo com os holofotes todos acesos na Cidade do Futebol.

A Seleção Nacional parte esta quinta-feira de manhã rumo ao Porto, onde vai almoçar e descansar antes do treino que vai realizar, no palco do jogo, às 18h00. Antes disso, o selecionador Roberto Martínez vai fazer a habitual antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 17h15.