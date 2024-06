Matheus Nunes já está junto dos companheiros de seleção, na Cidade do Futebol, depois de ter sido chamado, esta segunda-feira, para render Otávio, jogador do Al Nassr que caiu da convocatória final para o Euro2024, depois de se ter lesionado na final da Taça da Arábia Saudita.

O internacional português do Manchester City não chegou a tempo do treino desta segunda-feira, realizado ao final da tarde, já depois da conferência de imprensa de Roberto Martínez, mas chegou pouco depois, a tempo de ainda jantar com os companheiros que estão concentrados para o jogo desta terça-feira com a Finlândia.

Matheus Nunes integra, assim, as opções do selecionador para o Campeonato da Europa que vai decorrer, a partir de 14 de junho, na Alemanha.

O antigo médio do Sporting deverá realizar o primeiro treino na próxima quarta-feira, já depois do jogo com a Finlândia, no Estádio de Alvalade, e já deverá estar disponível para os seguintes jogos de preparação, com a Croácia [dia 8, no Estádio Nacional] e com a República da Irlanda [dia 11, em Aveiro].