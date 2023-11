Raphael Guerreiro treinou, finalmente, com os companheiros de seleção, na véspera do jogo com a Islândia, o último jogo da fase de qualificação para o Euro2024 que está marcado, para este domingo (19h45), para o Estádio de Alvalade. Antes do treino, Roberto Martínez já tinha anunciado que o lateral do Bayern Munique estava «apto», mas «não para jogar os 90 minutos».

O selecionador contou, assim, com todos os 23 jogadores disponíveis, no último treino deste estágio que fica fechado este domingo, com o jogo frente à Islândia.

Nos quinze minutos a que a comunicação social teve acesso, este sábado, na Cidade do Futebol, o lateral do Bayern Munique treinou integrado com os companheiros, sem mostrar quais quer limitações.

Roberto Martínez terá, assim, o grupo na máxima força para tentar fechar esta fase de qualificação, este domingo, só com vitórias.