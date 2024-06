Francisco Conceição fez, no segundo de quatro minutos de compensação, o 2-1 que deu a vitória a Portugal ante a Chéquia, no jogo da 1.ª jornada do grupo F do Euro 2024.

O extremo tinha entrado ao minuto 90, tal como Pedro Neto, e ambos fabricaram o golo que deu a vitória a Portugal, dois minutos depois.

Na estreia em fases finais em Europeus, Francisco Conceição marca e dá os três pontos a Portugal, que venceu com reviravolta. Provod deu vantagem aos checos (62m), um autogolo de Hranac (69m) ditou o 1-1 e Francisco Conceição fez o golo da vitória lusa.