Cinco jogadores portugueses fazem parte do onze ideal do Europeu sub-17, anunciou a UEFA, na tarde desta quinta-feira, quatro dias depois do título europeu alcançado por Portugal.

O médio Rafael Quintas (eleito melhor jogador do torneio), o guarda-redes Romário Cunha, o lateral-direito Daniel Banjaqui, o central Mauro Furtado e o extremo Duarte Cunha fazem parte da equipa ideal do torneio disputado na Albânia.

A equipa ideal do Europeu sub-17 fica completa com o central Emmanuel Mbemba (França), o lateral-esquerdo Lucas Batbedat (França), o médio Nathan De Cat (Bélgica), o médio ofensivo Samuele Inacio (Itália), o extremo Jesse Bisiwu (Bélgica) e o avançado Djylian N’Guessan (França).

Na final, realizada em Tirana, na Albânia, Portugal venceu França por 3-0, conquistando o título e repetindo os êxitos lusos de 2003 e 2016.