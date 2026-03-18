Em entrevista conjunto ao Maisfutebol e à TVI e CNN Portugal, Roberto Martínez não excluiu a possibilidade de alguns jogadores que não têm figurado nas escolhas para a Seleção ainda poderem marcar presença no Mundial 2026.

Um desses jogadores foi Fábio Silva, que vive a primeira temporada no Borussia Dortmund, onde foi suplente utilizado em 23 dos 31 jogos nos quais participou.

A poucos dias da convocatória para os particulares com o México e os Estados Unidos e a cerca de dois meses da chamada para a prova que vai realizar-se nos EUA, México e Canadá, Fábio Silva mantém a esperança de ainda apanhar o comboio e explicou o que pode dar de diferente à Seleção.

«Posso acrescentar muitas coisas diferentes à equipa. (...) Cada jogador tem as suas características e penso que sou um jogador que pode fazer todas as posições do ataque, tanto na ala, como ponta de lança ou como segundo avançado. Sou um jogador versátil, mas o meu foco é estar bem fisicamente e dar o melhor em todos os treinos e jogos, porque sei que isso tem muita influência na decisão final», disse o jovem futebolista em entrevista ao jornal Marca.

Apesar disso, o avançado do Borussia Dortmund reconheceu que não será fácil estar entre os selecionados. «Creio que o treinador deve ter muitas dores de cabeça, porque há muita qualidade. (...) Em Portugal temos a sorte de ter um grupo de jogadores muito bom e isso também acontece no ataque. Não sei se estarei. Isso depende sempre do trabalho diário no clube e é nisso que me foco. Se for, ficarei muito feliz. Mas se não for, estarei de consciência tranquila porque sei que fiz tudo para estar na Seleção», concluiu.