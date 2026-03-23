O FC Porto revelou esta segunda-feira que Diogo Costa, que está convocado para a Seleção Nacional, terminou o jogo com o Sp. Braga com uma «lesão nos adutores» e realizou tratamento a esse problema físico esta manhã, no Centro de Treinos Jorge Costa.

Segundo explica o FC Porto, «a lesão surge por compensação à dorsolombalgia que condicionou o capitão do FC Porto durante a última semana».

Falta saber se esta lesão afasta definitivamente o guarda-redes da convocatória da seleção para os jogos particulares com o México e com os Estados Unidos. Os jogadores chamados por Roberto Martinez vão apresentar-se na Cidade do Futebol esta segunda-feira ao final da tarde.

Além de Diogo Costa, o boletim clínico do clube conta também com Nehuén Pérez (trabalho de ginásio), Rodrigo Mora (tratamento a uma lesão muscular na coxa esquerda), Luuk de Jong e Samu (tratamento e ginásio).