Portugal só sofreu um golo nos últimos jogos, numa defesa em que Rúben Dias e Pepe têm sido os habituais titulares. O central do Manchester City falou do colega do lado e deixou-lhe rasgados elogios.

«Não é normal um jogador da idade do Pepe continuar com a performance que tem tido. Eu e todos nós devemos estar felizes por ele ter a saúde e discernimento para jogar ao nível que tem jogado», começou por responder, na antevisão ao jogo com a Suécia, para a Liga das Nações.

«Individualmente, há poucos privilégios melhores do que ter a vivência e experiência dentro de campo de jogar com ele ao meu lado. Por tudo o que representa, onde já jogou e ganhou e tudo o que fez. Do ponto de vista individual, vejo como uma grande oportunidade de aprender mais a cada dia e a cada segundo», disse Rúben Dias.

O antigo defesa do Benfica deixou ainda um aviso. Apesar de ter apenas um golo sofrido nos últimos quatro encontros, Portugal tem de estar alerta.

«Pensamos sempre jogo a jogo, treino a treino e o objetivo é sempre fazer melhor. No momento em que acharmos que estamos mais fortes do que nunca e imbatíveis, esse é o primeiro passo para podermos ficar fragilizados. A mentalidade é a mesma. Há mais um jogo para disputar e queremos muito vencer», afirmou.