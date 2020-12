Ljubisa Tumbakovic deixou o cargo de selecionador da Sérvia, anunciou a federação daquele país.

Adversária de Portugal na fase de qualificação do mundial de futebol do Qatar, a entidade informou que a rescisão com o técnico foi feita por mútuo acordo.

«A Federação de Futebol da Sérvia e Ljubisa Tumbakovic rescindiram o contrato mutuamente. Agradecemos ao ex-selecionador ‘A’ pela sua cooperação e desejamos-lhe sucesso na sua carreira», escreveu a federação sérvia, citada pela Lusa.

De acordo com os sérvios, o substituto será conhecido antes do final de 2020.