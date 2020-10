O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considerou que o Portugal-Espanha representa «um momento determinante para podermos avaliar as reais possibilidades de os adeptos voltarem aos estádios para assistir, não só aos jogos da seleção, como aos jogos das competições profissionais».

O jogo da seleção portuguesa que tem lugar nesta quarta-feira no José Alvalade é um de cinco encontros em território português com espectadores e, nessa medida, Fernando Gomes, através da assessoria de imprensa da FPF apelou ao cumprimento de «todas as recomendações que serão dadas nas entradas do estádio».

O encontro poderá ser assistido por 2.500 pessoas. Refira-se que a Federação não colocou ingressos à venda distribuindo-os por «adeptos do clube de fãs seleções Portugal+, parceiros e família do futebol».