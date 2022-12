As boas exibições de João Félix com a camisola da seleção no Mundial 2022 têm chamado a atenção de muitos.

O jogador está a jogar a um nível que não tem conseguido no At. Madrid e até já foi comparado a Kaká, brasileiro que o antigo jogador do Benfica admitiu várias vezes ser um dos seus ídolos de criança.

Ainda assim, Félix diz que lhe falta muito para chegar ao que alcançou o antigo internacional brasileiro.

«Acho as comparações com Kaká um bocadinho de mais. O Kaká foi dos melhores do Mundo. Foi bola de ouro, ganhou tudo o que havia para ganhar e eu ainda estou a começar. Mas claro que fico contente», declarou na antevisão ao jogo com Marrocos.