Portugal desceu dois lugares no ranking feminino da FIFA e ocupa agora a 21ª posição, numa lista que é liderada pela primeira vez pela Espanha.

A atualização de dezembro marcou uma alteração na tendência de subida que a seleção nacional tinha conseguido nos últimos anos. Depois da má prestação na Liga das Nações, com a descida de divisão para a Liga B, Portugal cai do top 20 pela primeira vez desde agosto do ano passado. Esta é ainda assim a segunda melhor posição de sempre para a equipa das quinas.

A grande novidade na atualização de dezembro do ranking é a subida da Espanha à liderança, meses depois se ter sagrado campeã do mundo. A «Roja» é apenas a quarta seleção a chegar a número 1, após os Estados Unidos, Alemanha e Suécia.

O ranking conta com um recorde de 192 países e regista muitas alterações, entre elas a estreia da Coreia do Norte, que entrou diretamente para o nono lugar.