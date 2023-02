Os treinos da seleção feminina de Portugal agendados para este domingo e para segunda-feira, na Nova Zelândia, na preparação para o play-off intercontinental de acesso ao Mundial de 2023, foram cancelados devido ao mau tempo no norte do país.

«A seleção nacional feminina A não treina domingo nem segunda-feira no Centro de Treinos de Gower Park, devido ao previsível agravamento das condições meteorológicas no norte da Nova Zelândia, provocado pela passagem do ciclone Gabrielle», anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta manhã.

Esta decisão «foi tomada pela FIFA», refere a FPF, podendo o «cancelamento dos treinos estender-se até terça-feira, caso se concretize a previsão de ventos fortes e chuvas devastadoras para a cidade de Hamilton, onde se encontram as seleções» que participam no play-off.

Além do cancelamento dos treinos, o mau tempo «também está a provocar o cancelamento de voos de e para Auckland, o que poderá atrasar a chegada das internacionais portuguesas Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Inês Pereira, Joana Marchão e Andreia Jacinto», acrescenta a FPF, salientando que a comitiva nacional apenas deve ficar completa na quarta-feira.

A equipa comandada por Francisco Neto vai assim trabalhar no hotel de estágio, em Hamilton, com vários exercícios de ativação muscular.

Portugal vai defrontar, a 22 de fevereiro, o vencedor do duelo Camarões-Tailândia, em Hamilton, às 19h30 locais (06h30 em Lisboa), tendo ainda previsto um jogo particular frente à Nova Zelândia, no dia 17, às 19h00 locais (06h00). A seleção procura chegar pela primeira vez a um Mundial.