O selecionador nacional, Fernando Santos, em declarações na sala de imprensa do Estádio Algarve após a vitória por 2-1 sobre a Irlanda, na qualificação para o Mundial 2022. O técnico abordou o recorde de 111 golos de Cristiano Ronaldo e o cartão amarelo que o tira do jogo com o Azerbaijão:

«Essa é a parte que não gosto nada, ele ficar de fora . Mas compreendo. Emoção muito forte, dois golos, Portugal a virar resultado, mas acho que ele já está arrependido. O resto ficamos todos satisfeitos. Não há nenhum português que não fique. Mas ia acontecer sempre. Já estava empatado. Se não fosse hoje, podia ser noutro dia. Vamos decidir se ele fica. A partir do momento que está fora, não faz sentido ir ao Azerbaijão. Levar um jogador nestas condições, vamos pensar.»