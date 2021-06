O selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, apelidou esta quinta-feira o Campeonato da Europa de futebol deste ano de «anormal» no sentido em que não há um anfitrião, mas sim 11.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo particular com Espanha, marcado para as 18h30 de sexta-feira, o selecionador nacional defendeu que haver público já no duelo ibérico é bom e que esse fator pode também ser um impulso para as equipas que jogam em casa no Euro 2020. Ainda assim, aponta que seleções como Portugal ou França, a exemplo, com os jogadores que têm, gostam é de ter pessoas nas bancadas.

«É positivo para Portugal também, obviamente que este Campeonato da Europa é anormal, passo a palavra, porque 11 equipas vão jogar em casa. Nunca aconteceu. Disputas um Campeoanto da Europa e um Campeonato do Mundo num país e há um anfitrião. Neste caso há 11 equipas que nesse aspeto jogam em casa, com o seu público, todas as questões climatéricas… jogam em casa. Não temos de fugir a essa realidade», disse o técnico.

«A questão do público, para jogadores como os nossos, como os franceses, que não vão jogar em casa… eles querem é público. Agora, sabemos que há esse toquezinho para algum tipo de equipas e que esse apoio torna-se fantástico. Recordo o jogo na Hungria, no apuramento para o Campeonato do Mundo: um jogo de tremenda dificuldade e o público terá ajudado a Hungria, ao contrário do jogo em Portugal, mais fácil para nós. Futebol sem público é que não», vincou.