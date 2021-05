Fernando Santos divulgou nesta quinta-feira a lista de 26 convocados para o Europeu, que arranca em junho.

Portugal vai defender o título conquistado em França, em 2016, defrontando na fase de grupos Hungria, Alemanha e França.

A maior novidade da lista é a chamada de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting que na quarta-feira confirmou a conquista do título de melhor marcador da Liga, com 23 golos.

Convocatória de Portugal:

GUARDA-REDES: Rui Patrício, Anthony Lopes, Rui Silva;

DEFESAS: Raphael Guerreiro, Nuno Mendes, João Cancelo, Pepe, José Fonte, Rúben Dias, Nélson Semedo;

MÉDIOS: João Moutinho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Renato Sanches, João Palhinha, Sérgio Oliveira e William Carvalho;

AVANÇADOS: André Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix, Diogo Jota, Pedro Gonçalves, Gonçalo Guedes e Rafa.

