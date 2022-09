Fernando Santos garante que não ficou surpreendido quando Cristiano Ronaldo anunciou, em plena Gala das Quinas de Ouro, que pretendia jogar, além do Mundial 2022, o Europeu de 2024.

«Nada que me estranhe, penso que a nenhum dos que aqui está presente, nem aos portugueses. Toda a gente sabe, tantas e quantas vezes, já desde 2003 ou 2004, que ele diz que é um enorme orgulho estar presente na Seleção Nacional», referiu o selecionador em conferência de imprensa na antevisão do jogo com a República Checa.

Apesar do recente anúncio da indisponibilidade de Rafa Silva, o selecionador está convencido que a maioria dos jogadores que fazem parte do grupo também gostariam de ter uma vida longa na seleção. «Se perguntarem aqui ao Rúben [Dias] se daqui a seis ou sete anos quer cá estar, ele vai responder seguramente que sim, porque também tem esse orgulho. Acho que é perfeitamente normal», acrescentou.

Entretanto, Cristiano Ronaldo foi acusado de conduta imprópria pela federação inglesa, num caso que remonta a um jogo do Manchester United com o Everton. «Não sei o que aconteceu, não tenho nenhum comentário a fazer», destacou ainda o selecionador.