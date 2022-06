Fernando Santos não levanta a ponta do véu sobre o onze que defrontará este domingo a Suíça, mas faz uma revelação: haverá mexidas na equipa inicial, até porque a sobrecarga de jogos assim o obriga.

«A gestão não é feita trocando onze por onze. Alguma alteração haverá sempre. É muito diferente recuperar ao fim de três dias ou ao fim de quatro, é muito diferente ser ao segundo, terceiro ou quarto jogo. Naturalmente, irá haver alterações, tanto no início como no decorrer do próprio jogo», começou por afirmar o selecionador nacional, sublinhando que «os jogadores não se apresentaram todos ao mesmo nível em termos de performance física»: «Uns jogaram mais tempo, com utilização maior, menos tempo de recuperação. Houve jogadores que terminaram o campeonato há três semanas e tiveram 10 dias de férias e outros que tiveram menos tempo. Tudo isso vai contar, mantendo a qualidade da equipa.»

«Felizmente, Portugal tem um nível de jogadores muito elevado. Jogue quem jogar vai manter a matriz daquilo que a gente pretende», acrescentou o técnico.

Depois do empate frente a Espanha, na última quinta-feira, Portugal defronta a Suíça este domingo, em Alvalade, para a segunda jornada do Grupo A da Liga das Nações. O jogo tem início às 19h45 e pode acompanhar ao minuto no Maisfutebol.