Titular em cinco dos seis jogos realizados pela Seleção Nacional, Otávio é uma das ausências mais notadas na convocatória de Fernando Santos para os jogos com Rep. Checa e Espanha, a contar para a Liga das Nações.

«As informações que tenho são do meu departamento clínico. E o meu departamento clínico diz que há dois jogadores que estão indisponíveis para esta convocatória: o Otávio e o Renato [Sanches]. E partir do momento em que o meu departamento clínico me diz ‘estes estão inaptos’, quer dizer que não podem ser convocados. O meu departamento clínico entendeu que não têm condições físicas para estarem presentes», disse o selecionador durante o anúncio da lista de 26.

Recorde-se que Otávio fraturou duas costelas há pouco mais de uma semana no jogo entre o FC Porto e o Atlético Madrid para a Liga dos Campeões, tendo voltado a competir na terça-feira, na receção dos azuis e brancos aos belgas do Club Brugge. Acabou por sair na segunda parte, tendo voltado a integrar o boletim clínico do FC Porto após o jogo.