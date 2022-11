O selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, sublinhou que o que pesa na formação da equipa e na forma de jogar, agora com vista ao Mundial 2022, é o que se pretende da própria seleção, não olhando aos adversários.

«Aqui [ndr: numa seleção] tens um plantel que tem os melhores portugueses, a nata. Agora, pegando nos jogadores disponíveis, com as suas características, vais começar por fazer a questão: “como pensas jogar?”. Já não pode ser só baseado na tua filosofia de jogo. Não pesam os adversários, pesa essencialmente no que queres da tua equipa, como a equipa se vai desenvolver em campo, não tem a ver tanto com a questão só tática», começou por dizer, em declarações ao Canal 11, na quarta-feira.

«Todas as equipas têm um plano A e depois um plano alternativo. Isto é feito na teoria, o que nós fizemos foi como perspetivar. Em 2016 jogámos num 4x4x2 mais clássico, depois tivemos outras fases de 4x2x3x1, depois 4x1x2x3, claro que as dinâmicas depois são semelhantes. Mas, como ponto de partida, imaginemos que vamos jogar com dois avançados: então se calhar na convocatória vai entrar mais gente para esta zona», prosseguiu, dando depois o exemplo concreto de 2016, ano do título europeu em França.

«Vou dar um exemplo concreto: no Europeu de 2016, nós jogávamos num 4x4x2 muito clássico, com Nani e Ronaldo na frente, mas tínhamos um plano alternativo sempre, que era ter Quaresma e isso transformava claramente o jogo. Vamos ver coisas desse tipo agora. Tem de ser montado à volta dos jogadores. Com os 26 jogadores que escolher, vou montar o que será o plano principal, mas tem de haver alternativa. Isso é fundamental», notou.

Esta quinta-feira, Fernando Santos dá a conhecer os convocados para o Mundial, que se disputa no Qatar.