Fernando Santos deixou esta quinta-feira de ser selecionador nacional, cargo que ocupava desde 2014.

«Saio com um sentimento de gratidão enorme pelo privilégio que foi ter sido selecionador nacional. Foi um sonho que realizei e um objetivo de vida de cumpri», começou por dizer numa mensagem de despedida disponibilizada pela Federação Portuguesa de Futebol.

Fernando Santos deixa a Seleção Nacional após um Mundial 2022 conturbado e no qual fez cair Ronaldo do lote dos habituais titulares. «Quero agradecer em primeiro lugar a todos os jogadores com quem trabalhei desde 2014: a todos, sem exceção. Quando se lideram grupos, têm de se tomar algumas decisões difíceis. É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que fiz, mas as opções que tomei, todos sabem, foram sempre a pensar no que seria o melhor para a nossa Seleção», vincou o engenheiro.

Depois de agradecer aos jogadores, Fernando Santos deixou também uma palavra dirigida aos «colegas» treinadores de clubes com os quais se relacionou ao longo do seu longo período à frente da equipa das quinas, à sua equipa técnica e a toda a FPF. «Ficarão para sempre no meu coração», disse, referindo-se depois ao presidente Fernando Gomes. «Sempre me apoio e foi o que um líder deve ser nos bons, mas sobretudo nos momentos mais difícil.»

«A partir de agora serei mais um entre tantos milhões que vibram e apoiam a Seleção», rematou.