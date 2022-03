Fernando Santos explicou que procurou escolher os melhores jogadores para vencer o play-off e garantir a presença de Portugal no campeonato do Mundo que se vai disputar no final do ano no Qatar. O selecionador não quis individualizar as suas opções, mas garante que a análise foi feita com maior incidência no último mês.

«Neste momento não é importante falar em jogador A, B ou C, é com estes que conto e é com estes que vamos atacar a meia-final», começou por deixar claro na conferência de imprensa em que anunciou os eleitos para a meia-final do play-off com a Turquia.

A verdade é que no grupo estão jogadores que atravessam bons momentos de forma nos respetivos clubes, como são os casos de João Félix no Atlético Madrid ou Rafael Leão no Milan. «A escolha foi feita, a análise foi feita, com maior incidência no último mês. Há sempre alguns parâmetros a analisar. Escolhemos, com o nosso critério, aqueles que se apresentaram em melhores condições para vencermos esta meia-final e para depois estarmos na final», explicou.

Uma fase final que também pode ser a última de Cristiano Ronaldo. «Mais importante do que tudo é Portugal. É por nós e pelo povo que vamos jogar e isso inclui também o nosso capitão Cristiano Ronaldo que é uma peça muito importante», destacou ainda.