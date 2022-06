Fernando Santos não aceita a desvalorização da Liga das Nações e garante que não vais servir de preparação ou ensaio para o Campeonato do Mundo que está marcado para o final do ano. Para o selecionador, esta prova da UEFA é para levar a sério e com o objetivo de a voltar a vencer, como aconteceu na primeira edição.

«Dissemos aqui que o objetivo, quando passamos a fase de grupos, na primeira edição, era vencê-la e conseguimos. Quando foi a segunda Liga da Nações, quase caiu o Carmo e a Trindade por não irmos à fase final. O objetivo é sempre vencer», disse, taxativamente.

«Não há aqui nenhuma preparação para o Campeonato do Mundo. Sabemos que esta fase de grupos vai ser extremamente difícil. Dantes eram três equipas, agora são quatro. Não é só a Espanha, é a Suíça e a República Checa. É isto que esta Liga das Nações tem, reúne estas equipas. A Suíça tem feiro grandes fases finais, eliminou a França na última fase final do Europeu», acrescentou, em conferência e imprensa, na véspera do primeiro jogo com a Espanha.

