Fernando Santos espera uma Suíça diferente daquela que foi goleada em Alvalade na segunda jornada da Liga das Nações. Na antevisão do quarto embate desta jornada, o último desta fase, o selecionador disse que espera um adversário mais forte, depois de algumas retificações que já observou no jogo que os helvéticos fizeram com a Espanha.

No primeiro jogo com a Suíça, a 5 de junho, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 3-0, depois de uma boa ponta final na primeira parte, e ainda marcou mais um golo na segunda. Fernando Santos começou por anunciar que espera uma Suíça diferente, para melhor, em Genebra.

«Vão alterar com certeza. Como dizia o Rúben [Neves], é um resultado anormal, tendo em conta os últimos jogos entre Portugal e a Suíça. Na minha opinião, a Suíça é das equipas que mais cresceu desde 2008 para cá. É uma equipa organizada e que está sempre presente nas fases finais. Ainda agora, na qualificação para o Campeonato do Mundo, acabou à frente da Itália», começou por destacar.

Portugal venceu os últimos três jogos, em casa, com a Suíça, um deles na meia-final da Liga das Nações, mas antes disso, também tinha somado duas derrotas em solo helvético, uma na fase final do Euro2008 I(0-2), e outra, logo a seguir à vitória no Euro2016, na fase de qualificação para o Mundial2018, também por 2-0.

«O jogo aqui em Portugal foi um jogo anormal, mas foi um jogo com altíssima competitividade. Naqueles instantes finais da primeira parte, com o avolumar do resultado, as coisas tornaram-se mais fáceis. Vamos analisar o confronto entre as duas equipas porque não fizemos tudo bem nesse jogo. A Suíça também irá analisar e retificar algumas coisas. Acho que já corrigiram alguma coisa. O posicionamento da equipa manteve-se frente à Espanha, mas a Suíça podia ter chegado ao empate e até à vitória frente à Espanha», comentou o selecionador.

A Suíça acabou por perder, em casa, na receção à Espanha, com um golo solitário de Pablo Sarabia, mas Fernando Santos já viu mudanças evidentes no conjunto helvético. «Foi uma equipa muito agressiva, não deixou a Espanha jogar. Acho que tem a ver com o posicionamento do Shaqiri, que neste jogo jogou mais do lado direito, mais encostado à linha. É um jogador que remata bem. A jogar na zona central, joga mais avançado, em oposição ao trinco da equipa adversária. O Busquets teve muita dificuldade em jogar. Para uma equipa que tem as suas rotinas, a Espanha já não conseguiu ter a posse que teve na primeira parte», destacou.

Fernando Santos espera, assim, uma Suíça mais próxima daquela que acabou o jogo com a Espanha. «O treinador e os jogadores referiram isso mesmo no final do jogo, querem dar continuidade a essa exibição. Uma equipa que sofre uma derrota que não é normal, vai sempre para este jogo com uma vontade enorme de dizer que aquilo que aconteceu não corresponde à realidade. Vão procurar mostrar que podem jogar com Portugal e, da nossa parte, vamos demonstrar que podemos ganhar na Suíça também», referiu ainda.