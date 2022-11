Fernando Santos deu a conhecer nesta quinta-feira à tarde a lista dos 26 jogadores convocados da Seleção para o Mundial 2022.

Numa longa conferência de imprensa, o selecionador nacional recusou responder a questões mais individuais - sobre a primeira convocatória de António Silva, as ausência de João Moutinho e Guedes ou a escolha de Matheus Nunes em detrimento de Renato Sanches - mas garantiu manter a confiança em quem era presença regular na Seleção e ficou de fora.

«É sempre discutível se devia ser o António, o João ou o Manuel. É como a questão da justiça e da injustiça, que estão sempre a par. Os 26 que foram convocados acham todos que foi feita justiça e os que não foram acham que foi injusto. Respeito todos os jogadores, como sempre o fiz e se os meti no lote dos 55 (pré-convocados) foi porque achava que me davam garantias, mas tive de fazer esta opção», justificou.

Portugal parte para este Mundial depois de ter ficado aquém das expectativas no Mundial 2018 e no Euro 2020, onde ficou pelo caminho nos oitavos de final. Para Fernando Santos, essas participações não castram a ambição da equipa das quinas. «O que é que esta equipa pode dar? Vou responder de uma forma simples! Ser campeã do Mundo. Eu acredito que isso é possível e os meus jogadores acreditam. E isso que esta equipa pode dar», vincou.

«O que é mais importante e relevante é que são estes que vão ao Campeonato do Mundo. Temos todos um desejo enorme de que possamos voltar dia 19 e ser recebidos em festa», acrescentou o selecionador, que apontou o principal candidato ao título no Qatar.

«Os favoritos são como nos campeonatos nacionais. Quando se começa, quem é o favorito? Quem ganhou no ano anterior. Portanto, favorita é a França, seguramente, porque foi a última campeã. Mas há um conjunto de equipas que têm a convicção de que é possível ganhar e desse lote de equipas faz parte Portugal», disse.