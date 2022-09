Portugal foi afastado da «final four» da Liga das Nações, porém, para Fernando Santos esta derrota em Braga frente a Espanha não o abala a ponto de repensar o seu futuro na seleção.

«Esta eliminação não me belisca nada. Perdemos o jogo no último minuto, queríamos ganhar. Tenho contrato até 2024. Mais direto não posso ser», afirmou o selecionador nacional quando confrontado com essa questão na conferência de imprensa.

O selecionador rejeitou o peso deste desaire no futuro mais próximo, em particular no Mundial do Qatar, salientando o desânimo pelo resultado desta noite

«Eu e os jogadores saímos destroçados deste jogo, porque tínhamos a convicção absoluta de que íamos seguir em frente.»

Sobre as comparações relativamente à derrota com a Sérvia, que na altura não permitiu o apuramento direto para o Mundial, Fernando Santos afirma que não está preocupado.

«Não me preocupa tanto. Na derrota com a Sérvia perdemos num lance semelhante, mas não criámos tantas oportunidades. É dos poucos golos que Portugal sofre desta maneira e isso tem que ver com posicionamento. De resto, a equipa tem vindo a evoluir desde esse jogo da Sérvia. Desta vez, durante 60 minutos a equipa esteve muito bem. Não tem comparação. Alterámos muita coisa desde o jogo da Sérvia. Ainda assim, há coisas que temos sempre de melhorar», concluiu.